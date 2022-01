Fuga di monossido in un’abitazione ad Asti, due persone ricoverate in ospedale

Intervento dei Vigili del fuoco ad Asti nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 gennaio.

In Via Guttuari si è verificata una fuga di monossido in una abitazione, gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con Aps e carro NBCR insieme al personale del 118 intervenuto con ambulanza e hanno prestato soccorso a due persone, che sono rimaste intossicate e sono state trasportate all’ospedale cittadino. Non si conoscono le loro condizioni.