Finotto a scrive Coppo: “Lei da Assessore a quanti commercianti della sua città ha portato solidarietà?”

Riceviamo e pubblichiamo

Spett. Avvocato Marcello Coppo, naturalmente da libero cittadino e vivendo in uno stato democratico, Lei è liberissimo di portare la sua solidarietà a chiunque in particolar modo a attività che non hanno commesso alcun illecito.

Ricordi che Lei ricopre una carica importante, Assessore al commercio, per cui mi sorge una domanda spontanea: Lei da Assessore a quanti commercianti della sua città ha portato solidarietà visto che (doc. alla mano) non risponde a commercianti che in modo legittimo le avevano chiesto un incontro per esporre problemi legati alla gestione di certe situazioni?

Certo che non riceverò risposta le invio i miei più rispettosi saluti e le auguro una buona Epifania.

Maurizio Finotto