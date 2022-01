“Exhibition Place”, riprendono le mostre d’arte nel foyer della Sala Pastrone

Giovedì 13 gennaio, alle ore 18.00, riprenderanno le mostre d’arte nel foyer della Sala Pastrone.

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Culturale Vertigo, con la collaborazione del Team di volontari di “Schermi di Carta” e con il Patrocinio della Città di Asti (Settore Cultura).

Il nome dell’intera rassegna (ovvero il contenitore che racchiuderà tutte le esposizioni fino all’inizio dell’edizione 2022 di Schermi Di Carta) è “Exhibition Place“.

“La piazza, luogo di ritrovo, luogo di scambi culturali e di opinioni, viene richiamata in questo piccolo spazio proprio perché con un piccolo supporto tecnico e logistico, si può vedere la creatività dei ragazzi, giovani artisti che esporranno nel foyer della Sala Pastrone.” dichiara l’organizzazione.

Il fine principale della manifestazione è offrire spazio e visibilità a giovani artisti (alcuni di loro alla loro prima mostra personale) e avvicinare quest’ultimi ai luoghi e alle attività del Teatro Alfieri e della Sala Pastrone.

Ad aprire la rassegna sarà Isabella Bernini ““Rospo” è il mio pseudonimo. – si presenta l’artista –

Mi chiamo Isabella Bernini ho 21 anni sono nata ad Asti e fin da bambina sono appassionata di arte in tutte le sue forme, specialmente del disegno e della musica. Mi sono diplomata al Liceo Artistico “Benedetto Alfieri” e al momento frequento la Scuola Internazionale di Comics a Torino.

Di grande ispirazione per la mia arte è senza dubbio lo stile di Alfons Mucha che, come pittore e illustratore, è ricordato come uno dei massimi esponenti dell’Art Nouveau.

Adoro sperimentare con i colori che, con le loro diverse profondità, mi permettono di esprimere al meglio le mie idee spesso intricate, ma senza mai prendermi troppo sul serio.

Penso che il tratto più importante della mia personalità sia appunto l’autoironia, secondo me necessaria per alleggerire le difficoltà della vita; difficoltà che amo comunque rappresentare.

Infatti posso riassumere questa mostra come “uno stagno colorato in un mondo spesso privo di colori”“.

La mostra sarà visitabile gratuitamente negli orari di attività ordinaria del Cinema Sala Pastrone.