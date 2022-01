Escursione al mare con il CAI di Asti

La Sezione del CAI di Asti, domenica 23 gennaio, inizia la nuova stagione escursionistica, con una camminata classica nella tiepida Liguria.

In ottemperanza alla recente ordinanza del Ministero della Salute e delle Politiche Agricole relativa al divieto di attività all’aperto per prevenire e contrastare la diffusione della peste suina africana, la destinazione dell’escursione

(Bogliasco-Camogli) è modificata. Sarà in alternativa proposta la traversata Camogli-Santa Margherita Ligure, tratto del noto sentiero Verde-Azzurro. Si tratta di una gita panoramica che permetterà di godere di spettacolari viste sul Golfo del Paradiso e su tutta la costa fin oltre Genova. Si raggiungerà il porticciolo di Portofino ed infine Santa Margherita.

Saranno scrupolosamente rispettate le direttive emanate dal CAI Centrale e le disposizioni adottate a livello nazionale e territoriale nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Info: CAI Corso Palestro, 11 (tel. 0141.593528) il martedì e il venerdì ore 21-23. Programma dettagliato scaricabile da www.caiasti.it .