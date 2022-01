Elezioni: Paolo Crivelli sarà il candidato del centro sinistra?

Se non è una scelta definitiva, poco ci manca: la coalizione di centro sinistra sceglierà Paolo Crivelli come proprio candidato alle elezioni della prossima primavera. Il nome del medico astigiano ha messo la parola fine a una ridda di voci che davano come diversi i papabili in grado di rappresentare l’ampio spettro dell’opposizione a Maurizio Rasero in Consiglio Comunale: da Marco Goria a Francesco Scalfari, da Roberto Vercelli a Michele Miravalle.

Alla fine, invece, a meno di improvvise sorprese, il candidato sarà proprio lui: cardiologo ed infettivologo, specializzato in malattie tropicali a Liverpool, Paolo Crivelli ha alle spalle una lunga esperienza in Africa: dagli anni settanta ad oggi ha infatti lavorato per 3 anni in Kenya, 2 in Somalia e 5 in Gambia, passando poi spesso i periodi di ferie dal lavoro in Italia come medico volontario in Camerun ed Uganda. L’Africa è nel cuore del medico astigiano: in Kenya, infatti, oltre 35 anni fa, ha conosciuto e sposato Jennifer, infermiera con cui ha avuto quattro figli.

Per Crivelli anche un’esperienza come consigliere comunale nella lista “Uniti per Asti” capeggiata da Anna Bosia, che appoggiò fino a quando la lista sostenne l’Amministrazione Brignolo.

Coalizione larga, quindi, ma che vede ancora in forse la partecipazione dei 5 Stelle: per loro, nel caso non si convergesse sul nome di Crivelli, potrebbe correre il capogruppo Massimo Cerruti.

A destra, invece, Maurizio Rasero non ha ancora ufficializzato la sua candidatura per un secondo mandato: data per scontata da molti, probabilmente la discesa in campo avverrà quando sarà pubblico il nome dello sfidante.