Ecco i modi per vendere un’auto sinistrata monetizzando

Vendere un’auto incidentate riuscendo a monetizzare e togliendosi così ogni problema. si sente spesso parlare delle criticità che riguardano chi si trovi coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale esca fortunatamente illeso, ma con la macchina parzialmente o completamente compromessa. Si parla di danni che, talvolta, possono essere ingenti ed il cui prezzo per la riparazione eccede anche il reale valore della vettura.

Una problematica enorme sotto tutti i punti di vista, anche economico, visto che in qualunque modo ci si muova si andrà a perdere qualcosa. Vendere una vettura incidentata non è facile e sicuramente si deve entrare nell’ottica di rimetterci, tanto o poco che sia. Il fatto di riuscire a liberarsi di un veicolo di questo genere è, spesso, un toccasana in quanto rischia di diventare un peso.

Tra le soluzioni che ci sono oggi per riuscire in questo intento, ovvero per vendere un’auto sinistrata totalmente o parzialmente compromessa (si parla si adi carrozzeria che di parti meccaniche) è quello di rivolgersi ai servizi di compro auto incidentate con pagamento immediato. Come operano questi intermediari?

I servizi di compro auto incidentate con pagamento immediato

Ormai sono molteplici gli intermediari che operano in questo campo, di conseguenza la scelta è variegata. Ci sono realtà affidabili come ad esempio www.autosinistrata.com, che sono punti di riferimento in tutto il territorio del Piemonte ed in generale del nord Italia; perché è soprattutto nelle regioni settentrionali che si è assistito alla diffusione di questi intermediari.

Quando si sceglie a chi rivolgersi per vendere la propria auto incidentata è bene appurare da subito alcuni aspetti; quello economico, ovviamente fondamentale, riferito alla quotazione che si riceverà della propria auto incidentata. Ma non è solo la quotazione a contare, attenzione anche all’affidabilità dell’intermediario, a quello che può garantire ed al modo in cui porterà avanti tutto l’iter della trattativa.

Ad esempio quando si dovranno firmare le carte per il passaggio di proprietà sarebbe bene avere a che fare con un intermediario affidabile, per non parlare del momento in cui si dovrà ricevere il pagamento per la vettura venduta. In sostanza monetizzare vendendo un’auto incidentata può essere possibile, entro determinati paletti e ponendo la massima attenzione ad ogni passaggio della trattativa. E magari, chiudendo un occhio su quella che sarà la cifra proposta.

Foto NettoFigueiredo pixabay.com