Due corsi di degustazione proposti da Go Wine e il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato

L’associazione Go Wine, in collaborazione con il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, organizza per la prima volta a Cocconato d’Asti presso la sede del Consorzio, in Via Vittorio Veneto 1, due corsi di degustazione nei mesi di febbraio e marzo.

Il Corso di degustazione di primo livello si svolgerà per cinque giovedì di seguito dal 10 febbraio 2022 fino al 10 marzo 2022 (orario 20.30-22.30). Si tratta di un corso di avvicinamento al vino che si articolerà in 5 serate e che si propone di sviluppare il rapporto tra vitigno-vite-territorio, con un messaggio di carattere divulgativo che possa fornire nozioni utili anche per riconoscere e valutare le diverse tipologie di vino.

Nel corso di ogni appuntamento si potranno degustare 4/5 tipologie di vini a seconda del tema trattato: protagonisti delle serate vini bianchi, vini rossi, grandi rossi italiani (alla presenza di un produttore) e vini da meditazione.

Il programma del corso di degustazione di primo livello:

Prima serata: giovedì 10 febbraio – Introduzione alla degustazione

Seconda serata: giovedì 17 febbraio – Il rapporto vitigno–vino–territorio; vini bianchi

Terza serata: giovedì 24 febbraio – Il lavoro in vigna; vini rossi

Quarta serata: giovedì 3 marzo – Il lavoro in cantina; grandi rossi italiani

Quinta serata: giovedì 10 marzo – Il turismo del vino; vini da meditazione

Seguirà il Vinoforum, corso di degustazione di approfondimento, che si svolgerà a partire dal 23 febbraio 2022 fino al 30 marzo 2022 per sei mercoledì di seguito (orario 20.30-22.30). Si tratta di un corso finalizzato a conoscere meglio l’Italia del vino e si rivolge a coloro che già possiedono una discreta capacità di degustare il vino e riconoscerne le qualità organolettiche, o per semplice conoscenza personale o per aver già frequentato corsi di avvicinamento alla degustazione.

La prima parte del corso è dedicata a specifici approfondimenti su alcuni territori del vino italiano. Nella seconda parte del programma l’attenzione sarà riservata a tre temi centrali del vigneto di Cocconato e dintorni.

L’approfondimento sarà condotto sull’assaggio di diversi vini, di differenti cantine, effettuando l’analisi visiva, olfattiva e degustativa, privilegiando anche alcuni aspetti socio-economici che riguardano il contesto in cui i vini si sono affermati.

L’obiettivo del corso è fornire al consumatore-enoturista una migliore conoscenza dell’enologia italiana e in particolare di alcuni territori e vitigni meritevoli di attenzione, arricchendo il bagaglio di conoscenza dei partecipanti. Al contempo si offrono gli strumenti per riconoscere origine, tecniche di produzione e di degustazione di diverse tipologie di vino e fornire al consumatore le basi per un nuovo, interessante viaggio nei segreti del vino.

Il costo di partecipazione è di euro 150,00 per il corso di primo livello e di euro 160,00 per il Vinoforum e comprende le degustazioni, le lezioni, le dispense teoriche, l’iscrizione all’Associazione Go Wine per tutto il 2022, sconti e benefit per coloro che sono già soci Go Wine e 6 bicchieri da degustazione mod. Carrè.

Il programma del Vinoforum:

Prima serata: mercoledì 23 febbraio – Trentino-alto adige

Seconda serata: mercoledì 2 marzo – Toscana

Terza serata: mercoledì 9 marzo – Sicilia

Quarta serata: mercoledì 16 marzo – La Barbera d’Asti Superiore delle cantine di Cocconato

Quinta serata: mercoledì 23 marzo – Nebbioli a confronto: l’Albugnano e i Nebbioli delle cantine del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato

Sesta serata: mercoledì 30 marzo – Biodinamica e bio