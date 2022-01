Droga al Movicentro, Giaccone (Lega): “Complimenti polizia locale Asti per operazione con cane Hero”

“Congratulazioni e complimenti alla polizia locale di Asti per l’operazione effettuata nei giorni scorsi presso i locali del Movicentro. Operazione che ha portato all’identificazione e alla denuncia per possesso di droga di alcune persone durante controlli mirati con Hero, la new entry dell’unità cinofila che al debutto ha subito dimostrato quanto la sua presenza sia importante. Un segnale chiaro per il territorio a fronte delle numerose segnalazioni pervenute, risultati concreti per la tolleranza zero nei confronti del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti”. Lo dice in una nota il deputato piemontese della Lega Andrea Giaccone.

