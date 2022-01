Covid, a Nizza chiude il Pronto Soccorso. La minoranza: “Per le emergenze bisogna fare 30 minuti di auto, inaccettabile”

Da lunedì 3 gennaio il punto di primo soccorso di Nizza Monferrato sospende le attività per somministrare i tamponi rapidi. La somministrazione del tampone avviene dalle 8:00 alle 12:30 previa prenotazione del medico curante, non è disponibile in forma libera. Il tampone invece è gratuito.

Per le emergenze il pronto soccorso più vicino a cui rivolgersi è Acqui per i casi più lievi, per mancanza di cardiologia e altri reparti specializzati, altrimenti il pronto soccorso del Cardinal Massaia ad Asti.

“I tempi di percorrenza di almeno 30 minuti per le emergenze non sono accettabili, queste scelte ci lasciano perplessi – denuncia Nizza Futura – speriamo che il Sindaco Nosenzo si faccia carico delle nostre perplessità e chieda con forza, come in campagna elettorale, più attenzione per la sanità della valle Belbo che ancora non ha certezze sul Presidio Sanitario”.