Costigliole d’Asti, approvato il progetto per il restauro del salone degli specchi del castello

Con deliberazione della Giunta Comunale di Costigliole d’Asti n. 140 in data 03.11.2021 è stato approvato il progetto esecutivo del I° stralcio dei lavori di restauro conservativo delle superfici a stucco affrescate, dei dipinti murali e delle indorature del salone degli specchi situato al piano nobile del Castello di Costigliole, predisposto dall’Arch. Marco Maccagno, per un importo complessivo di € 57.500,00, comprensivo di € 6.670,96 relativi agli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A.

Con contratto rep. n. 3652 in data 14.01.2022 sono stati affidati i lavori alla Ditta Coretto Ennio, con sede in Morsasco (AL), Strada Valle Luvia n. 12, per un importo di € 56.422,42 al netto dell’I.V.A.

Il sindaco Cavallero dichiara: “Quasi conclusa la parte strutturale dell’intervento più complesso, lavori affidati ad inizio mandato e che stanno giungendo alle fasi finali, seppur sia stata chiesta una proroga a causa di imprevisti riscontrati durante la loro esecuzione. Stiamo ora considerando il completamento di tutte le importanti sale del piano nobile. Si era già provveduto a completare una sala storica del castello quella chiamata di “Bacco e Arianna” risalente al 1817 dipinta da Carlo Pagani ora utilizzata per incontri , convegni e anche per i matrimoni.

Siamo soddisfatti di poter avviare il restauro di questa nuova sala appartenuta a Filippo Valentino primo Asinari di San Marzano e utilizzata dallo stesso come sala da pranzo .

Il salone venne realizzato nel biennio 1771 -72 fra i tanti artisti che vi lavorarono ricordo fra i pittori i fratelli Pozzo, gli stuccatori i fratelli Papa, le dorature sono di : Benedetto, Mariani e Caboto , mentre le scultore sono state eseguite da Carlo Maria Giudice . Si tratta di artisti molto importanti e contesi , tutti, in quel periodo hanno lavorato nelle più importanti dimore reali sabaude piemontesi fra cui Venaria , palazzo reale, la palazzina di caccia di Stupinigi ecc…

La sistemazione del salone degli specchi , che trova disponibilità nel quadro economico di progetto di restauro del Castello di Costigliole d’Asti affidato nel 2020” conclude Cavallero.