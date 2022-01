Corso online gratuito di meditazione Sahaja Yoga

Partirà lunedì 24 gennaio il corso di meditazione di Sahaja Yoga online, gratuito, rivolto a tutti, anche a coloro che non hanno alcuna esperienza ma che vogliono avvicinarsi per capire questa forma di meditazione semplice e intenso. Si potrà scoprire da casa propria questa profonda conoscenza che aiuta a raggiungere uno stato di pace e armonia, con se stessi e con gli altri.

L’appuntamento è ogni lunedì alle 20. Per info WhatsApp 3715809031.