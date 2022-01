Corso di apicoltura di primo livello online con Aspromiele: iscrizioni aperte

Aspromiele (Associazione Produttori Miele Piemonte) attiva il corso di apicoltura di primo livello che, anche per questo inverno 2022, sarà online.

Nell’arco di sette incontri si parlerà di come è organizzata la società delle api, di attrezzature apistiche, di come va gestita una colonia nel corso delle stagioni, delle patologie di cui può soffrire e per finire dei prodotti dell’alveare. Le lezioni saranno tenute dagli stessi tecnici apistici di Aspromiele, in grado di assicurare continuità di assistenza anche al termine e al di fuori del corso.

Gli incontri si svolgeranno in modalità online tra gennaio e marzo. Per informazioni e pre-iscrizioni contattare il tecnico Aspromiele di riferimento: Ulderica Grassone, 3357024802 oppure scrivere a ulderica.grassone@aspromiele.it