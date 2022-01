Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: i dati aggiornati su contagi, guarigioni e decessi nell’Astigiano

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione sono 252 i nuovi guariti nell’Astigiano oggi, domenica 9 gennaio, con il totale che sale a 22.062; vengono segnalati oggi 505 nuovi positivi con il totale che sale a 28.616 da inizio pandemia. Oggi viene segnalato un nuovo decesso di persone positive al Covid, con il totale nell’Astigiano che sale a 735 da inizio pandemia.

Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Asti sale a 5.819 (per il dettaglio della situazione dei singoli comuni clicca qui per la mappa dei contagi della Regione Piemonte —->>>> https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte).

In Piemonte i dati di oggi riferiscono di un aumento dei nuovi positivi di 10.240 unità. Tra loro, gli asintomatici sono 8.248 (l’80,5% dei nuovi positivi odierni), mentre i guariti sono 4.325 . Oggi vengono comunicati dodici nuovi decessi di persone positive al covid in Regione, di cui quattro avvenuti in data odierna

A livello regionale resta invariato rispetto a ieri il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, con il totale attuale che si attesta a 145. Cresce oggi di 59 unità il numero dei ricoverati non in terapia intensiva, con il totale pari a 1.724.

Report COVID-19 Piemonte 09 gennaio 2022

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 10.240 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 8.714 dopo test antigenico), pari al 16,5% di 62.182 tamponi eseguiti, di cui 52.818 antigenici. Dei 10.240 nuovi casi gli asintomatici sono 8.248 (80,5%).

I casi sono così ripartiti: 8.514 screening, 1261 contatti di caso, 465 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa 601.054, così suddivisi su base provinciale: 50.273 Alessandria, 28.616 Asti, 20.758 Biella, 84.740 Cuneo, 46.688 Novara, 309.825 Torino, 20.827 Vercelli, 22.535 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.810 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 13.982 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 145 ( invariati rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.724 ( +59 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 139.529.

I tamponi diagnostici finora processati sono 12. 358.474 ( +62.182 rispetto a ieri), di cui 2.777.919 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 12.165

Sono 12, 4 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 12.165 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.608 Alessandria, 735 Asti, 454 Biella, 1.497 Cuneo, 975 Novara, 5.831 Torino, 561 Vercelli, 384 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 120 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

447.491 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 447.491 (+4.325 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 36.588 Alessandria, 22.062 Asti, 14.774 Biella, 63.415 Cuneo, 36.577 Novara, 235.892 Torino, 15.820 Vercelli, 16.788 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.715 extraregione e 3.860 in fase di definizione.