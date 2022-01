Contributi regionali al volontariato ed ai gruppi comunali della Valcerrina torinese

Sono in arrivo in questi giorni ai Sindaci del territorio le comunicazioni della Regione Piemonte che sta attribuendo alle associazioni di volontariato e ai Gruppi Comunali di Protezione civile contributi per complessivi 750.000 euro destinati al potenziamento della logistica e alla manutenzione delle sedi operative, a supporto e valorizzazione del terzo settore.

Una parte di questi fondi sarà anche destinata ad alcune realtà che operano nell’ambito della Valcerrina nella Città Metropolitana di Torino: il Circolo Santa Barbara di Chivasso ricerverà 2.397, alla Croce Rossa di San Sebastiano da Po comitato di Lauriano andranno 2.257 euro, il Gruppo Comunale di, Gassino Torinese avrà 20.000