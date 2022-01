Contagi in aumento ad Asti, il sindaco Rasero valuta la chiusura delle scuole per una settimana

I contagi in forte aumento (oggi toccheranno i 2000 positivi quando, con le precedenti ondate, il picco massimo fu raggiunto con 1056 il giorno 22 novembre 2020) preoccupano anche il mondo della scuola astigiana. In queste ore il sindaco Maurizio Rasero si sta confrontando con i dirigenti scolastici ed i vertici dell’ASL AT per valutare la possibilità di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado ancora per una settimana.

A tal proposito, il primo cittadino ha precisato: “L’andamento del contagio con la nuova variante colpisce anche le fasce più giovani e per rallentare la curva di crescita dei contagi, il distanziamento continua ad essere una delle misure più efficaci. Tutto il mondo della scuola, dagli studenti al personale scolastico nonché le loro famiglie, vanno tutelati da ogni possibile rischio”.