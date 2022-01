Consegnate le ultime borse di studio all’Artom di Asti durante il terzo open day

Ultimo Open Day all’Istituto Artom di Asti e ultima tornata di consegna di borse di studio.

Dopo quelle dell’11 e del 18 dicembre scorso, nella mattinata di oggi, sabato 18 gennaio, sono state conferite le “Borse di studio FIM CISL” per le Eccellenze conseguite negli Esami di Stato a.s. 2020 – 2021 degli indirizzi di studio “Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica Meccatronica ed Energia”, le “Borse di studio BASF” e le“Borse di studio VERNAY” per le Eccellenze dell’indirizzo di studio “Chimica, materiali e biotecnologie”. A fare gli onori di casa, il dirigente scolastico Franco Calcagno che ha accolto i rappresentanti di Fim Cisl, Basf e Vernay.

Le Borse di studio Vernay sono state assegnate a Lorenzo Casetta e Andrea Iacuzzo, per i brillanti risultati ottenuti nel loro percorso scolastico; le Borse della BASF sono andate a Elena Pregnolato e Stefano Bollito mentre la FIM CISL ha premiato tutti gli studenti che hanno ottenuto il punteggio massimo all’Esame di Stato, di 100/100: Matteo Rosso, Simone Anakijev, Luca Casetta, Alberto Accornero, Nicola Noto, Alessandro Ferraris, Adil Lagzouli, Gabriele Dolce e Victor Nedelea.

Sono state inoltre consegnate dai famigliari due borse speciali. Una è la “Borsa di studio in memoria di Edoardo Civitate” volta a premiare uno/a studente/essa portatore di messaggi di disponibilità, rispetto, motivazione e coraggio che possono essere di esempio ed invitare i compagni e le compagne a riflettere e a trovare un loro percorso civico e responsabile. Il riconoscimento in memoria di Edoardo è andato a Silvi Hadaj.

La seconda è la “Borsa di studio in memoria di Fabio Zennaro” che premia uno/a studente/essa portatore di un importante messaggio di disponibilità per la Scuola e per i compagni di tutto l’Istituto, di collaborazione con i docenti, il Dirigente e lo Staff. La borsa è andata ad Ilaria Pettavino.

La giornata prosegue con l’Open Day rivolto alle famiglie e agli studenti delle scuole medie per conoscere le proposte formative dell’istituto.