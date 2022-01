Conferenza Stampa di presentazione di Paolo Crivelli, gli interventi dei rappresentanti della coalizione

Si è tenuta questa mattina, presso il Nuovo Circolo Nosenzo, la conferenza stampa di presentazione del candidato alla carica di Sindaco Paolo Crivelli.

Crivelli sarà a capo di un’ampia coalizione che unisce PD, CambiAmo Asti, Ambiente Asti, Uniti si può, Articolo 1 e Europa Verde.

CambiAmo Asti

“CambiAmo Asti avrà una lista! – esordisce Angela Quaglia – Riteniamo che sia un dovere civico fare qualcosa per cambiare la nostra città e per cambiare è fondamentale essere insieme alle altre forze che condividono con noi principi e valori. La situazione della città è sotto gli occhi di tutti, abbiamo avuto un’amministrazione che ha fatto tanti selfie, tante dirette e detto tanti IO. Noi vorremmo un’amministrazione che metta al centro il NOI, che pensi ai quartieri, alle periferie, alle frazioni, ai mercati, alla valorizzazione del territorio. In questi quattro anni abbiamo lavorato insieme e posso dire di aver trovato negli attuali compagni di strada persone rispettose delle diversità e collaborative, per questa ragione CambiAmo Asti, con la sua lista, sarà in appoggio a Paolo Crivelli“.

Partito Democratico

“Siamo contenti di vedere così tante persone presenti. – ha dichiarato Mario Mortara – Quando, un anno e mezzo fa, abbiamo iniziato a ragionare per le elezioni ci siamo resi conto che non era più tempo di decidere il Sindaco nelle segreterie dei partiti. Abbiamo avuto chiaro che tutte le forze politiche e civiche dovevano promuovere un nuovo modo di governare la città, un modo in grado di valorizzare le competenze e le professionalità astigiane e che metta tutti nella condizione di poter contribuire alla crescita della nostra città e di beneficiarne. Con entusiasmo oggi presentiamo e condividiamo la candidatura del Dottor Crivelli: nessuno, meglio di lui, avrebbe saputo interpretare questi bisogni.”

Europa Verde

“Siamo di fronte ad una coalizione larghissima ma che condivide gli stessi fondamentali. Il desiderio profondo è quello di dare nuova vita a questa città, ferma da troppo tempo. – ha commentato Gianfranco Miroglio – E’ stato Paolo con la sua voce a convincermi a tornare in campo. Paolo parla e sembra che sia già nella condizione di ascoltare, in un rilancio continuo che invita al dialogo. Dialogo non è parlare, è soprattutto saper ascoltare, e credo che questo sia un passo enorme rispetto a questi cinque anni che ci hanno abituato ad una totale indifferenza nei confronti di chi ha delle proposte da fare.”

Ambiente Asti

“E’ stato fatto un lavoro meraviglioso insieme in Consiglio Comunale. Oggi sono molto emozionato perché, già in passato, insieme a Paolo abbiamo inseguito un’idea di lista civica e di visione della città. Tutto ciò è esattamente quello che in questi anni Ambiente Asti ha cercato di portare avanti: l’idea di un sindaco che fosse espressione della società civile. Questa candidatura non è frutto di assetti laboratoriali politici, è frutto di ciò di cui la città ha bisogno. C’è bisogno, citando Alex Langer, di costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiera e Paolo è tutto ciò. Ambiente Asti sarà al suo fianco con persone esperte, capaci di contribuire al cambiamento di Asti, ad affrontare e ricostruire ciò che è stato distrutto dalla pandemia.” le parole di Mario Malandrone.

Articolo Uno

“Paolo porta finalmente normalità. Quella normalità che serve a questa città e che negli ultimi cinque anni abbiamo perso. – commenta Marco Castaldo – Io sono certo che Paolo si rivolgerà a chi fa parte delle fasce più deboli, alle fragilità e avrà la capacità di attivare una serie di progetti al fine di andare incontro alle problematiche delle persone che più hanno bisogno e più sono state inascoltate. La nostra sarà una campagna elettorale per il PER e non per il COME. Il PER significa realizzare progetti e non fare proclami, il contro vuol dire che cercheremo di non essere troppo duri con chi ha amministrato questa città, non dimenticando l’autoritarismo di questi anni che non ha portato da nessuna parte.”

Uniti si può

“Uniti si può davvero! – esordisce Mauro Bosia – Oggi l’unità con le altre forze politiche della città è il coronamento del nostro progetto. In questi anni ho avuto la fortuna di trovare persone che mi hanno cresciuto e che hanno speso del tempo nella mia formazione. Con Paolo Crivelli vogliamo fermare il flusso migratorio di giovani che vengono preparati ad Asti e che poi per trovare lavoro devono andare da un’altra parte. Forza Paolo e forza a questa coalizione.“