Concorsi per arruolamenti nei Carabinieri: i video promozionali e le informazioni utili

Concorso per l’arruolamento degli Ufficiali dei Carabinieri, a cui possono partecipare ragazzi e ragazze diplomate o che sono in condizione di diplomarsi nell’anno scolastico in corso. Il percorso di studi che affronterà il vincitore del concorso ha durata quinquennale e culmina con la laurea magistrale in giurisprudenza. Accanto agli studi accademici, il programma prevede l’insegnamento di materie militari, lingue straniere e intensa attività sportiva. Il bando di concorso scade il 15 febbraio (per aderire è necessario accedere con SPID); per tutte le informazioni http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi

Giornata dell’allievo Maresciallo dei Carabinieri. A breve, sul sito www.carabinieri.it (dove è possibile trovare informazioni su tutti i concorsi) sarà pubblicato il bando del concorso per Allievi Marescialli. Il percorso di studi ha durata triennale e culmina con la laurea in scienze giuridiche della sicurezza. Nel video è possibile vedere la giornata tipo dell’allievo. Accanto alle materie accademiche, i frequentatori approfondiscono temi professionali.