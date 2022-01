Come tenere d’occhio i freni della tua auto

Le pastiglie dei freni sono una parte importante del sistema frenante del veicolo. Nella costruzione della pastiglia freno c’è un corpo in acciaio e una guarnizione di attrito. Durante il funzionamento dell’auto il rivestimento di attrito si consuma (si sfrega), a seguito del quale è necessario sostituire periodicamente le pastiglie dei freni.

Una pastiglia frenante è una parte di qualsiasi sistema frenante che interagisce con la superficie frenante della ruota stessa o con il cerchio della ruota (come nelle biciclette) o con la superficie di un disco freno speciale (come nelle automobili), premendo. Quando viene applicata questa pressione, l’auto perde velocità e gradualmente si ferma.

Classificazione:

Per tipo di design del freno:

1. Pastiglie dei freni a disco.

2. Pastiglie dei freni a tamburo

Per località:

1. Anteriore.

2. Posteriore.

Per garantire un funzionamento efficace e prolungare la vita delle pastiglie dei freni, è necessario seguire semplici raccomandazioni per il funzionamento dei freni. Ad esempio, è meglio utilizzare il freno motore su lunghe discese, poiché un eccessivo riscaldamento dei freni può compromettere significativamente la loro efficacia. E quando guidi attraverso pozzanghere profonde o dopo aver guadato attraverso un fiume, dovresti fare qualche breve accelerazione e frenata per asciugare i freni.

Nel tempo, le pastiglie dei freni si consumano e richiedono la sostituzione, di solito le pastiglie durano 15-30 mila chilometri di chilometraggio, ma qui è necessario concentrarsi sullo spessore effettivo dei rivestimenti di attrito o del sensore di usura. Di solito i cuscinetti vengono sostituiti quando lo spessore dei rivestimenti è di 2-3 mm. Nelle auto moderne le pastiglie vengono sostituite come un set, in molti camion (soprattutto domestici) prevede la sostituzione solo dei rivestimenti di attrito. La sostituzione delle pastiglie in ogni veicolo specifico viene eseguita secondo il manuale di istruzioni.

Dovresti anche prestare attenzione ad alcuni segni di usura o danni ai pad. In particolare, noise durante la frenata, così come la frenata ritardata e un pedale morbido, tra le altre cose, possono indicare deformazioni, graffi, rotture o scarso attacco della pastiglia.

Se segui le raccomandazioni per la selezione, la sostituzione e il funzionamento delle pastiglie, il tuo sistema frenante sarà affidabile ed efficiente e il tuo veicolo sarà sicuro e confortevole.

Fonte delle illustrazioni: tuttoautoricambi.it

Fattori che influenzano l’usura delle pastiglie

Diamo un’occhiata ai fattori che influenzano la frequenza con cui le barre dei freni verranno cambiate. Non ce ne sono molti, ma influenzano direttamente cose come: quanto tempo ci vorrà e quante miglia l’auto percorrerà prima che l’indicatore corrispondente sul cruscotto si spenga. Eccone alcune:

● Modalità di viaggio. Quando l’auto si muove in città, spesso devi fermarti a brevi intervalli, il che contribuisce alla rapida usura delle barre.

● Stile di guida. Uno stile di guida non aggressivo mette meno a dura prova il meccanismo del freno e aumenta l’intervallo dopo il quale sarà necessario cambiare le pastiglie.

● La natura del carico dell’auto. Il carico costante del bagagliaio riduce il carico sulle barre dei freni anteriori, rispettivamente, e sarà necessario cambiarle meno spesso.