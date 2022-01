Carcere di Quarto: il ringraziamento del sindacato SARAP per la mancata costruzione di un nuovo padiglione

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Coordinatore Nazionale Mattia Frau del Sindacato S.A.R.A.P (Sindacato Autonomo Ruolo Agenti Penitenziaria), ringrazia il Deputato Leghista Andrea Giaccone e l’amministrazione comunale del Comune di Asti per l’impegno profuso a non far costruire nuovo padiglione detentivo nell’istituto astigiano.

Tale edificio avrebbe portato solo all’aumentare di un sovraffollamento di un istituto già in grandi difficoltà per mancanza di personale come altri istituti piemontesi. Ringraziamo nuovamente il Deputato e l’Amministrazione dando la nostra piena disponibilità a collaborare in futuro non solo a livello Regionale ma anche Nazionale.