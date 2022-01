Cantiere edile a Mombaruzzo senza idoneo piano di sicurezza, sanzioni dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro

Nei giorni scorsi si è conclusa l’attività ispettiva dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in un cantiere edile a Mombaruzzo in cui operavano quattro aziende, tutte astigiane tranne una vercellese; tale controllo, protrattosi per più giorni, ha evidenziato la mancanza di un idoneo piano di sicurezza e coordinamento per l’esecuzione dei lavori e carenze nelle attrezzature di sicurezza per i lavoratori che operavano sulle impalcature elevate senza un idoneo piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi stessi.

Diverse le violazioni contestate, per le quali sono state emesse ammende per un importo complessivo di 26.000 euro a carico delle quattro imprese operanti, di particolare gravità sono le violazioni riscontrate dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro per quanto riguarda le misure e i dispositivi di sicurezza che devono accompagnare le attività in quota, la cui mancanza espone i lavoratori al pericolo di incidenti gravi considerata soprattutto l’altezza a cui si trovano ad operare.

Nessun problema, invece, è stato riscontrato sugli operai, tutti assunti con regolare contratto di lavoro.

Tali controlli nascono su input dell’Ispettorato Nazionale della Sicurezza del Lavoro che, su scala nazionale, ha voluto incrementare i controlli preventivi allo scopo di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di svolgimento delle attività lavorative allo scopo di porre un freno ai numerosi incidenti che spesso sono riportati in cronaca.