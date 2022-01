Brusasco, la quinta Camminata della Merla

Ritorna con la quinta edizione, dopo la pausa forzata dell’anno scorso, l’ormai classica Camminata della Merla che si terrà come di consueto a Brusasco nel limitrofo territorio torinese domenica 30 gennaio 2022.

Il ritrovo e previsto per le 13.30 in Via Martiri della Libertà n. 34, di fronte alla Banca Unicredit. Terminate le operazioni di iscrizione ci sarà la partenza alle ore 14,00. Il rientro è previsto tra le 17,00 e le 17,30.

Questo trekking naturalistico, alla ricerca della merla, sulle colline intorno a Brusasco prevede una facile camminata su un percorso ad anello di circa 7 km. con dislivello +220 m. Dopo la partenza dal centro del paese si inizierà la salita su strada asfaltata a bassa percorrenza verso la frazione di Marcorengo dove si farà sosta per una breve visita alla locale Chiesa Parrocchiale di San Pietro, si proseguirà quindi intorno al caratteristico borgo prima di iniziare la discesa che porterà allo storico Borgo Garibaldi dove inizierà la visita al castello di Brusasco. Prima davanti al palazzo settecentesco e poi dopo aver attraversato il parco si salirà fino alla sommità della collina tra i resti del maestoso Castello medioevale per poi ridiscendere all’adiacente e caratteristico Agriturismo del Luogo per una sosta con ristoro caldo per rinfrancarsi dalle fatiche e dal freddo prima di iniziare il percorso di ritorno che farà rientrare in paese dopo aver attraversato completamente il parco.

Percorso accessibile a tutti, quasi totalmente su strade asfaltate a bassa percorrenza di auto. Si consigliano: calzature da trekking – riserva d’acqua – abbigliamento comodo ma adeguato alla stagione.

La prenotazione è obbligatoria. Come previsto dalle disposizioni vigenti risultano tassativamente OBBLIGATORIE il rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento, oltre ad avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale.

Info ed iscrizioni: Augusto tel. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com



https://www.facebook.com/groups/1722191187995377/

https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/events/3104520926352898/