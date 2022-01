Bollo auto: pagamento online entro lunedì 31 gennaio su www. Poste.it

In occasione della scadenza del bollo auto, lunedì 31 gennaio, Poste Italiane ricorda ai cittadini della provincia di Asti di procedere al rinnovo attraverso il sito www.poste.it e le app aziendali.

Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati sul sito oltre che per i correntisti BancoPosta e i titolari di carte Postepay.

Inoltre è possibile effettuare il pagamento sia dalle App di Poste Italiane (app Postepay, app BancoPosta e app Ufficio postale) utilizzando uno degli strumenti di pagamento abilitati.

Per effettuare il pagamento basta inserire i dati necessari (Regione/Provincia Autonoma di residenza, Targa/Telaio, Tipo veicolo ed eventuale riduzione) senza preoccuparsi di calcolare l’importo dovuto.

Grazie al collegamento diretto con la piattaforma pagoPA, infatti, sarà possibile conoscere in tempo reale l’importo da versare comprensivo di eventuali sanzioni e interessi riferiti al ritardato pagamento oppure alle annualità precedenti.

Poste Italiane, in questo momento di emergenza sanitaria, invita i cittadini a recarsi negli uffici postali solo per operazioni necessarie e indifferibili