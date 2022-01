Biblioteca Astense, aperte le iscrizioni agli incontri di Crescerleggendo 2022

La Biblioteca Astense “Giorgio Faletti” di Asti con il progetto “Crescerleggendo” propone nuovi approfondimenti sul mondo della letteratura per ragazzi e sulle più riuscite esperienze di promozione/educazione alla lettura, dedicati a chi si occupa di ragazzi dai 7 ai 16 anni: insegnanti, educatori, bibliotecari, ma utili anche a genitori e appassionati.

Guidati da scrittori, esperti e professionisti del settore, si cercherà di costruire ponti che favoriscano il dialogo e la relazione con e tra i nostri ragazzi, elementi fondamentali per l’apprendimento e la crescita di ogni individuo.

Ponti tecnologici, con i nuovi media e le risorse digitali, linguaggi da conoscere nelle loro criticità ma anche nelle opportunità, per farne un utilizzo informato e consapevole nel contesto educativo, familiare e sociale, Ponti di storie, con libri e temi per avviare il dialogo e da cui partire per un confronto educativo, Ponti di poesia, linguaggio straordinario che con il potere delle parole apre alla meraviglia e accompagna alla scoperta della propria identità.

Gli incontri si terranno on line dal 19 febbraio al 30 maggio, tranne l’incontro “Corretta-mente connessi” del 13 maggio che si svolgerà in presenza e sarà aperto anche a ragazzi e famiglie.

Quota di iscrizione € 20; iscrizioni aperte fino a esaurimento posti (massimo 90 )

Sono esentati dal pagamento i lettori volontari delle Biblioteche aderenti al Sistema Astigiano e gli studenti. Ricordiamo che la frequentazione del corso dà diritto a crediti formativi.

Il form di iscrizione e il calendario degli appuntamenti sono disponibili sul sito della Biblioteca Astense: https://bibliotecastense.it/bibliobimbi/crescerleggendo-2022-ponti-di-linguaggi/

Per scaricare il programma clicca qui —->>>>> CRESCERLEGGENDO 2022 PROGRAMMA