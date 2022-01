Bandiere della pace e lanterne verdi: presidio di Welcoming Asti

Bandiere della pace e lanterne verdi per dire basta alle violenze di guerre e frontiere. Questa la proposta di Rete Welcoming Asti propone per il prossimo presidio di venerdì 14 gennaio alle 17.30, in piazza San Secondo.

“Non restiamo in silenzio di fronte alle tragedie senza fine di cui son vittime migranti e rifugiati sulle frontiere e ad una situazione globale sempre più afflitta da conflitti con migliaia di morti e sfollati. Diciamo insieme basta alle violenze di Guerre e Frontiere, portando in piazza bandiere della pace e lanterne e luci verdi, il simbolo usato dalle famiglie polacche sul confine per accogliere migranti e rifugiati in fuga”.

Per informazioni: Rete Welcoming Asti welcomingasti@gmail.com