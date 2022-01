Bandi del GAL Borba, organizzata una serie di incontri pubblici di presentazione

Lunedì 24 Gennaio 2022 avrà luogo il primo dei tre incontri pubblici di presentazione dei Bandi del GAL Borba. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare a tutti coloro che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale, operatori agricoli, micro e piccole imprese che operano nella trasformazione dei prodotti agricoli ed extra agricoli operanti nel settore dell’artigianato, della somministrazione di cibi e bevande o nel commercio al dettaglio (ristoranti, pasticcerie, distillerie, ecc.).

In particolare, nel corso di queste giornate, verranno presentati:

– Op. 6.2.1 – “Bando Pubblico per aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività non agricole nelle zone rurali”

– Op. 4.1.1-4.2.1-6.4.2 “Bando Pubblico multioperazione per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF)”

La programmazione degli incontri

La giornata di lunedì 24 Gennaio 2022, si terrà alle ore 15:00 a Ovada c/o Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato – Via Torino 69. Parteciperanno Marco Protopapa – Assessore Regione Piemonte all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca, Gianmarco Bisio – Presidente GAL Borba “Le valli aleramiche dell’Alto Monferrato” e Fabrizio Voglino – Direttore Tecnico GAL Borba “Le valli aleramiche dell’Alto Monferrato”

Mercoledì 26 Gennaio 2022 alle ore 18:00 a Monastero Bormida c/o Sala Convegni Castello di Monastero Bormida -Piazza Castello, 1 parteciperanno: Fabio Carosso – Vice Presidente Regione Piemonte, Marco Protopapa, Gianmarco Bisio e Fabrizio Voglino.

Lunedì 7 Febbraio 2022 alle ore 15:00 ad Acqui Terme c/o Sala Convegni Ex Kaimano – Via Maggiorino Ferraris 5 parteciperanno: Marco Protopapa, Gianmarco Bisio e Fabrizio Voglino.

Il GAL Borba ricorda che per partecipare è caldamente consigliata la prenotazione. Per prenotare è possibile compilare il form (https://forms.gle/3ipAztmVbShMJXG77) oppure inviare un’e-mail a info@galborba.it o telefonare al numero 0144/376007. L’accesso ai luoghi degli incontri potrà avvenire solo con la certificazione del Super Green Pass valido e con mascherina FFP2.

In caso di impossibilità alla realizzazione degli eventi in presenza, gli incontri si terranno negli stessi giorni e orari in modalità online, il GAL comunicherà tutte le informazioni per la partecipazione.

Per tutta la durata di apertura dei bandi di finanziamento, il GAL si rende disponibile a organizzare incontri/riunioni in presenza o in modalità online con singoli potenziali beneficiari o con gruppi ristretti di potenziali beneficiari.