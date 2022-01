Asti, ricevuti in municipio i rappresentanti del sindacato Nursind Asti

Ieri pomeriggio il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto hanno ricevuto in Municipio Gabriele Montana e Francesco Battaglia in rappresentanza del NURSIND, il sindacato delle professioni infermieristiche, dopo aver appreso dagli organi di informazione che tale sindacato ha indetto per la giornata odierna uno sciopero degli infermieri e degli operatori sanitari.

Durante l’incontro, che è stata l’occasione per confermare la vicinanza di questa Amministrazione a tutti i professionisti del mondo della sanità, i rappresentanti hanno segnalato alcune difficoltà legate allo svolgimento del loro lavoro anche in relazione all’aspetto salariale.

A tal proposito, il Primo Cittadino si è reso interprete delle necessità evidenziate scrivendo al Presidente ANCI Nazionale Decaro ed al Presidente ANCI Piemonte Corsaro, chiedendo loro di farsi portavoce presso il Governo delle istanze “portate in piazza” e sollecitando l’adozione di misure concrete nel più breve tempo possibile (per visionare la lettera clicca qui —->>>> lettera ANCI per infermieri)