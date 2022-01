Un pedone è stato investito poco fa in corso Dante. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una persona anziana che stava attraversando la strada nei pressi della Posta centrale.

Sul posto sono presenti i soccorritori del 118 con due ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per gestire la viabilità. Il traffico di corso Dante è deviato per le operazioni di soccorso.