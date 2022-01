Asti, mozziconi e stagnola il “bottino” di Protect our Home nella zona dei giardini

Nuova raccolta in centro di Asti per Protect our Home, che sabato 29 gennaio ha effettuato una ricognizione con pulizia nella zona dei giardini della Resistenza e vie limitrofe, intorno all’Hotel Lis, che sono state setacciate per bene dai volontari, grandi ed anche molto piccini.

“La zona è pulita, non possiamo dire di aver trovato tanta sporcizia. – commentano i referenti di Protect our Home con una constatazione che ritorna puntualmente, nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione e le iniziative anche istituzionali – Il RE dei rifiuti indiscusso dei marciapiedi è stata la sigaretta, purtroppo sempre una riconferma. I tombini sono stracolmi di mozziconi! E’ importante ricordare, a chi non lo sapesse, che i tombini non sono dei posaceneri, ma hanno altre funzioni… “

Nei giardini è stata ritrovata anche tanta stagnola.

“Noi continuiamo con le nostre raccolte e se volete provarci anche voi, unitevi a noi e contribuirete a migliorare le cose.” è l’invito dei ragazzi di Protect our Home.

Per conoscere le prossime raccolte, potete seguire le pagine Facebook ed Instagram Protect our home e restare sempre aggiornati delle iniziative, oltre che ricevere preziosi consigli sui comportamenti che aiutano a migliorare la qualità della vita di tutti.