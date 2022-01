Un incidente si è verificato pochi minuti in Piazza I Maggio ad Asti.

Un ragazzo in bici, che proveniva da via Monte Rainero, è stato investito da un’auto; non è ancora stata determinata l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto la polizia stradale di Asti e l’ambulanza, con il personale del 118 che ha soccorso il giovane e lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Asti.