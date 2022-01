Asti, incidente a Bramairate: un’auto finisce in una scarpata

Incidente stradale questa sera, mercoledì 5 gennaio, ad Asti.

In località Bramairate un’auto è uscita di strada, per cause ancora in corso di accertamento, ed è finita in una scarpata dopo un volo di circa una quindicina di metri.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco di Asti, il personale del 118 e la polizia municipale di Asti. Dalle prime informazioni la persona che si trovava all’interno della vettura non avrebbe riportato gravi ferite.