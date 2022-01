Asti, importante intervento di risistemazione per il parquet del PalaBosca

In questi giorni il parquet del PalaBosca è stato oggetto di un importante intervento di risistemazione grazie all’iniziativa della GL Service, che gestisce il bar del complesso sportivo e si è aggiudicata l’appalto per la gestione pubblicitaria all’interno della struttura di via Gerbi.

Il parquet è stato levigato, lucidato e colorato anche grazie agli introiti derivati dagli investimenti degli sponsor, testimonianza della grande attenzione riservata all’impianto di via Gerbi, dall’amministrazione comunale, in particolar modo dall’ex assessore allo sport, Mario Bovino.

“Un’iniziativa nata dopo i colloqui con Mario Bovino, che il Comune, nelle persone del sindaco Rasero e dell’assessore Morra, ha commentato Stefano Cozzolino, responsabile marketing della GL Service – Abbiamo pensato di consegnare agli utenti del PalaBosca una struttura migliorata grazie al supporto della Banca di Asti e della Fondazione».

“Un perfetto esempio di continuità amministrativa e di collaborazione pubblico-privato, aggiunge il Sindaco Maurizio Rasero. Nel primo caso, un progetto iniziato con l’assessore Bovino e concluso dal sottoscritto con la collaborazione tecnica dell’assessore Morra. Nel secondo caso la dimostrazione che la collaborazione tra le amministrazioni ed il settore privato è uno strumento importante per soddisfare i diversi bisogni che la comunità manifesta. In questo modo i risultati sono più efficaci e più rispondenti alle reali esigenze del territorio.”