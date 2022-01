Asti, il primo appuntamento dell’anno con la Scuola Popolare parte dall’importanza dell’ascolto

Il 2022 della Scuola Popolare si apre all’insegna dell’ascolto. Lunedì 17 gennaio il ciclo di appuntamenti organizzato dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes in collaborazione con il Progetto Culturale della Diocesi e la Pastorale Sociale del Lavoro propone infatti una serata dedicata all’ascolto e alla comunicazione.

L’ascolto è l’elemento indispensabile per una comunicazione che integri e non divida: questo il tema scelto per il dibattito introdotto da Gianpiero Poncino, responsabile del Settore Adulti dell’Azione Cattolica di Asti . “Non si può comunicare senza aver ascoltato. Dobbiamo perciò impegnarci a leggere al meglio il nostro territorio per formulare proposte concrete collegate al grande sforzo di progettazione che il Paese dovrà fare. Occorre una comunicazione oggettiva che entri nei particolari della notizia e ci insegni ad evitare la superficialità del titolo”, spiegano gli organizzatori che per il nuovo ciclo della Scuola Popolare hanno deciso di affrontare e approfondire tematiche legate al nostro reale, come quelle proposte dal Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo, con l’obiettivo di capire quanto da vicino ci tocchino e di riflettere su quanto in prima persona possiamo fare attivamente.

L’appuntamento è alle 21 collegandosi al link https://bit.ly/2Z8PdbMs