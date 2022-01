Asti, Grande Storia a Teatro: rinviato il primo appuntamento

Il primo appuntamento del 2022 della “Grande Storia a Teatro” non avrà luogo.

Per problematiche organizzative, infatti, l’incontro “Bogianen – La battaglia dell’Assietta tra storia e leggenda” previsto per mercoledì 12 gennaio alle 18 in Sala Pastrone (Teatro Alfieri, Asti) è rimandato a data da destinarsi. Resta confermato l’appuntamento di mercoledì 2 febbraio, sempre alle 18, in occasione del Giorno del Ricordo delle Foibe.