Asti, fondi PNRR: “Poca trasparenza da parte dell’Amministrazione comunale. Necessaria una convocazione della Commissione Lavori Pubblici”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei consiglieri di Minoranza del Comune di Asti in merito alla destinazione dei fondi del PNRR

Meno male che il PNRR c’è!

Apprendiamo dai giornali (e non nelle sedi deputate circa le scelte in merito agli edifici scolastici e agli edifici comunali da recuperare e su cui fare manutenzione) che sarebbero stati erogati al Comune di Asti circa 10 milioni di

euro sul PNRR.

Tale finanziamento servirebbe per:

– scuola dell’Infanzia Santa Caterina (piazza Santa Caterina) lavoro di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio €1.329.740,84

– scuola Secondaria 1° grado ex Martiri della Libertà: lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio € 6.496.345,00

– scuola Lajolo frazione San Carlo: lavori di ristrutturazione edilizia con adeguamento normativo degli spazi, riqualificazione energetica, abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio €1.440.000.00

– alloggi: manutenzione straordinaria di alloggi di proprietà comunale € 733.900,00

Nella recente commissione Lavori Pubblici ( 28 dicembre) ci fu detto che per la scuola Secondaria di 1° grado ex Martiri della Libertà e la scuola dell’Infanzia Santa Caterina (per le quali era prevista la sostituzione dell’edificio con nuovo edificio), non esisteva la possibilità di finanziamento, considerato che sul bando PNRR dell’edilizia scolastica si sarebbe data la precedenza (a livello nazionale) alle scuole del Sud ( 40% del finanziamento totale) e che, del restante 60% il 30% sarebbe stato destinato a edifici scolastici di Comuni in zona sismica. Per tali ragioni il Sindaco e l’assessore avevano dichiarato in Commissione che non sarebbe stata presentata alcuna richiesta di finanziamento su questo bando.

Premesso che abbiamo sempre dubitato dell’esigenza di demolire per ricostruire, oggi magicamente compare, sui giornali, la notizia per cui tali scuole si possono recuperare in quanto arrivano finanziamenti in tale senso. Avevamo

detto, sia in Commissione che in Consiglio Comunale che sia la Martiri che la Santa Caterina avrebbero avuto bisogno di ristrutturazioni ma che la demolizione e ricostruzione potevano valere, al più, per altri edifici scolastici in condizioni molto peggiori. La risposta era stata che il progettista aveva certificato che non si sarebbe potuto ristrutturare ma soltanto abbattere e ricostruire.

Oggi, invece, pare che la ristrutturazione sia diventata possibile. Cos’è cambiato dal 28 dicembre ad oggi? Il progettista ha cambiato opinione? Questo a dimostrazione che l’Amministrazione Comunale sta agendo non su una chiara e trasparente pianificazione degli interventi ma dirotta le scelte a seconda dei finanziamenti che arrivano.

Verrebbe da dire: meno male che il PNRR c’è! Perchè è lo Stato a guidare le decisioni della nostra Amministrazione, che si limita a riadattare progetti, scegliere le scuole, tralasciarne altre. Mai si era vista tanta generosità da parte dello Stato in merito agli interventi su edifici pubblici.

Come Consiglieri siamo sconcertati da questo modo di procedere, di dire tutto e il contrario di tutto nel giro di pochi giorni. Come per l’annuncio di progetti fantasmagorici come il Pinqua, che pare caduto nel dimenticatoio, ma che è

valso prime pagine di giornali. Riteniamo si debba convocare la commissione lavori pubblici, l’abbiamo già chiesta per la questione Lina Borgo e riteniamo di poterla convocare essendo decaduto il Presidente di tale commissione, ora Assessore, Piero Ferrero. Oggi abbiamo una ragione in più per convocarla, anche se veniamo a sapere che l’Assessore Ferrero è ancora Presidente, nonostante la sua nuova carica da Assessore e che ad oggi non si è neppure ancora dimesso da consigliere, come prevede la norma.

Non ci è chiara la programmazione rispetto ai fondi del PNRR e sui bandi triennali dell’edilizia scolastica. Ci chiediamo perché se i fondi sono arrivati su tale” filone” altre scuole non siano state prese in considerazione. Tali decisioni devono essere prese in Commissione insieme a tutti i consiglieri che ne fanno parte. Per cui chiediamo la convocazione della commissione Lavori Pubblici per:

1. Stato dell’arte rispetto alla Lina Borgo; 2. Fondi PNRR e programmazione; 3. Progetto Pinqua; 4. Stato delle scuole e richieste fatte in merito alla situazione degli edifici in capo al Comune: Asili, Scuole dell’infanzia, Primarie, Secondarie di I grado e CPIA.

I consiglieri di minoranza: Angela Quaglia, Mario Malandrone, Maria Ferlisi, Luciano Sutera, Giuseppe Dolce, Mauro Bosia, Michele Anselmo, Massimo Cerruti, Giorgio Spata, Davide Giargia, Martina Veneto