Asti, bimbo chiude la mamma sul balcone: intervento dei Vigili del Fuoco

Singolare intervento di soccorso a persona dei Vigili del Fuoco di Asti nella giornata di oggi, mercoledì 26 gennaio.

In via Petrarca un bambino ha inavvertitamente chiuso la mamma sul balcone al quinto piano e poi non era in grado di riaprire la porta; è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco che non potendo accedere con nessun mezzo hanno dovuto scavalcare tutti i balconi fino al quinto piano per poter accedere all’interno dell’appartamento ed aprire alla mamma che ha potuto così consolare il bambino nel frattempo scoppiato in un pianto isterico.