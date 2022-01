Asti, alla Casa della donne e dei bambini nel 2021 sono transitati 18 ospiti

Il Direttore Generale dell’Asl-AT Flavio Boraso, accompagnato dall’Assessore Mariangela Cotto, ha fatto visita alla Casa delle Donne e dei Bambini.

Roberto Zanna, responsabile della Cooperativa Valdocco che attualmente si occupa della gestione della struttura ha fatto gli onori di casa raccontando le migliorie degli ambienti e ha comunicato il resoconto dell’anno 2021 sul flusso degli ingressi.

Dal 1° gennaio 2021 sono stati 5 gli ospiti in totale :4 adulti e 1 minore.

Al 31 dicembre 2021 risultano 18 ospiti, tra cui 9 adulti e 10 minori. Tra questi 6 sono i nuclei familiari e una donna sola.

Da inizio anno 2022 si aggiungono 2 donne.

“Un resoconto – precisa Zanna – che mette in evidenza l’aumento delle condizioni di povertà dovuta anche allo sblocco degli sfratti che colpiscono i nuclei famigliari e come la realtà della Casa delle Donne riesca a contenere disagi maggiori”.

“Questo è un risultato ottenuto grazie all’aiuto di più attori che non deve interrompersi” ha sottolineato Boraso, affermando che sarà suo interesse continuare a dare sostegno al progetto.

Presenti all’incontro anche la Presidente dell’associazione “Il Dono del Volo”, Caterina Calabrese e la dott.ssa Paola Imarisio segretaria dell’associazione.

“La progettazione partecipata – dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto – è una modalità operativa utile per seguire un obiettivo sociale comune: il progetto della Casa delle donne e dei bambini è una testimonianza che deve essere portata avanti in un percorso di consolidamento come risorsa del territorio”