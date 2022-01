Asti, al Cardinal Massaia uno stallo auto riservato alle associazioni di volontariato

L’associazione ASTRO, in accordo con le altre associazioni di volontariato operative presso l’ospedale Cardinal Massaia di Asti, ha richiesto al Comune di Asti ed ottenuto uno stallo di fermata per carico e scarico dedicato alle auto del volontariato.

Lo stallo, già a disposizione di tutte le associazioni che si occupano di trasportare pazienti alla struttura ospedaliera, è collocato vicino alla passerella di ingresso della struttura, lato pronto soccorso ed è facilmente individuabile, grazie ad apposita cartellonistica, realizzata con il contributo del CSVAA. Si tratta di uno spazio di fermata per carico e scarico, da utilizzarsi esclusivamente per far scendere e salire i pazienti trasportati; non è infatti consentito il parcheggio, anche temporaneo, sullo stallo.

Ulteriori informazioni: astro_at@virgilio.it