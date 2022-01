Asti, a Viatosto ulteriore prosecuzione dei lavori del servizio idrico di Asp

L’interruzione del traffico veicolare e pedonale in località Viatosto, tra il civico 27 e il civico 30, fronte serbatoio acquedotto, continuerà fino a sabato 5 febbraio per l’ulteriore prosecuzione dei lavori dei tecnici del servizio idrico integrato di Asp, impegnati in ulteriori verifiche per la riparazione di una condotta.

Per informazioni: tel. 0141 434611, www.asp.asti.it e app AstiH20.

Nella foto, i lavori del servizio idrico di Asp in località Viatosto