Asti, a FuoriLuogo presentazione del libro “Il fascino dell’imperfezione. Dialoghi con Domenico Quirico”

Sabato 22 gennaio alle 17.30 Fuoriluogo Asti (via Govone 15) propone la presentazione del primo libro di Tiziana Bonomo, edito daJaca Book, dal titolo “Il fascino dell’imperfezione. Dialoghi con Domenico Quirico”.

Un viaggio in un uomo che ha molto viaggiato. Cinque conversazioni, un unico intenso dialogo con il giornalista Domenico Quirico a partire dai temi che caratterizzano la sua odissea nel mondo contemporaneo: scrittura, guerra, migrazione, storia, prigionia, dolore, paesaggio, fede. Attraverso idocumenti, le fotografie e soprattutto le parole vive raccolte dall’autrice, Il fascino dell’imperfezione cerca di svelare la percezione originale di un narratore del nostro tempo, restituendo la sua testimonianza vissuta in drammatica presa diretta sugli avvenimenti storici più rilevanti degli ultimi trent’anni. Il tentativo di rimanere con l’uomo Quirico in quell’affascinante zona di imperfezione, erranza, incompiutezza che sembra innervare il nostro mondo.

L’autrice

Tiziana Bonomo, nata a Torino, ha lavorato a lungo nel marketing e nella comunicazione di grandi aziende internazionali. Negli ultimi anni ha fondato ”ArtPhotò” con cui promuove e sperimenta progetti legati alla fotografia di documentazione e impegno sociale.

Con ArtPhotò, come ideatrice e curatrice, ha portato in Italia per la prima volta in mostra un grande fotoreporter polacco Krzysztof Miller, ha organizzato la presentazione al Museo Nazionale del Cinema del documentario “Domenico Quirico: Viaggio senza ritorno” di Paolo Gonella, ha progettato il premio inedito “Mia Photo Fair – Fotografia di Architettura”. Ama unire immagini e parola e diversi sono stati gli incontri insieme a Domenico Quirico e a grandi fotoreporter di fama internazionale come ad esempio Scianna, Saglietti, Bosco. Ha messo a punto un laboratorio per educare i giovani a conoscere il magico linguaggio della fotografia. Collabora con articoli sulla fotografia con “La Porta di Vetro” di Michele Ruggiero e “Cinesud FotoMagazine”. “Il fascino dell’imperfezione. Dialoghi con Domenico Quirico”, edito da Jaca Book, è il suo primo libro.