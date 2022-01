Asos e lo shopping multimarca: ecco come funziona

Fra i tanti siti web che permettono di acquistare online capi di abbigliamento, Asos è senza dubbio uno dei più conosciuti. Nel suo catalogo si possono trovare anche cosmetici e accessori di moda: un assortimento ricco e variegato, con prodotti per tutte le esigenze, che si fa apprezzare non solo per il suo funzionamento impeccabile ma anche per la sua affidabilità realmente degna di nota. Stiamo parlando di un portale che è nato nel Regno Unito e che ormai è un punto di riferimento consolidato nel mondo dello shopping online. Tutti gli articoli in esposizione vengono mostrati con la massima chiarezza e sono accompagnati da descrizioni e immagini veritiere: sembra superfluo sottolinearlo, ma in realtà nel mondo della Rete non è un aspetto secondario.

I codici sconto di Asos

I codici sconto Asos che si possono trovare sul sito Scontiebuoni.it rappresentano un ulteriore incentivo per decidere di fare shopping in questo negozio online. Il portale in questione è strutturato in modo da mettere a disposizione una lunga serie di coupon promozionali che aiutano a risparmiare negli acquisti effettuati su Internet: Asos è solo uno dei tanti e-commerce che applicano questa politica, grazie a cui è possibile conquistare l’attenzione di nuovi clienti. Su Scontiebuoni.it vengono pubblicate ogni giorno offerte da non perdere, sempre verificate e aggiornate in maniera costante.

Perché scegliere Asos

Il catalogo di Asos mette a disposizione di tutti i clienti capi di abbigliamento molto eleganti e che hanno il pregio di costare davvero poco. Stiamo parlando di un assortimento decisamente eterogeneo e completo, con più di mille marchi per ogni fascia di prezzo. I prodotti sono classificati in categorie, che a loro volta sono composte da più sottocategorie; ovviamente è possibile selezionare gli articoli in base al colore e alla taglia. Tutte le transazioni effettuate sul sito di Asos rispondono ai più severi criteri di sicurezza, a prescindere dalla modalità di pagamento che si decide di utilizzare, che si tratti di PayPal, di Mastercard, di Visa o di PostePay. Insomma, non si corrono rischi, e tutte le preoccupazioni relative agli acquisti effettuati sul web possono essere accantonate.

Quanto si spende

Come si è detto, su Asos si trovano prodotti di tutte le fasce di prezzo, il che permette di assecondare qualunque tipo di necessità e di aspettativa da parte della clientela. Se si vuol comprare una t-shirt, per esempio, ci sono proposte da meno di 10 euro e altre di marca, da svariate centinaia di euro. In tutti i casi, però, si può essere certi di beneficiare di alta qualità, con capi fedeli alle informazioni contenute nelle schede prodotto. Molto apprezzabili, inoltre, si dimostrano le politiche di reso, utili quando ci si rende conto di avere acquistato un abito della taglia sbagliata.

I resi

Vediamo, allora, in che modo funzionano i resi su Asos. Tutti i pacchi contengono un modulo pre-compilato nel quale sono riportate le caratteristiche del prodotto e in cui è presente un’etichetta che si può staccare. Nel caso in cui si desideri rendere un prodotto, non si deve far altro che applicare l’etichetta sul pacco per poi rimandare la confezione al mittente. Sul modulo si può specificare il motivo per cui si ha intenzione di rimandare indietro la merce. Le motivazioni possono essere svariate: per esempio perché la confezione non era integra quando è arrivata, oppure perché si era scelto di ordinare più taglie e quindi si vuol tenere solo quella che va meglio. Si può anche indicare che la consegna è avvenuta in ritardo, che non si è ricevuto il pacco atteso, che l’abito non veste bene, e così via. In qualunque caso, nel giro di pochi giorni si riceve il rimborso a cui si ha diritto, a conferma della qualità del servizio di reso.

Come trovare la taglia giusta

Sia sul sito che sull’app di Asos si può trovare una specie di guida alle taglie grazie a cui si può essere certi di trovare gli indumenti della misura giusta. C’è anche una sezione denominata Taglie Comode per i soggetti curvy, mentre la sezione Coppe Grandi è stata pensata per le donne con un seno molto prosperoso. Decisamente utile anche la sezione Premaman, per le donne in dolce attesa.