Ancora aperta la ricerca del Cisa Asti Sud dei volontari per i progetti di servizio civile universale

Continua la ricerca da parte del C.I.S.A. – ASTI SUD dei volontari da inserire nei progetti di Servizio Civile Universale “COSTRUIRE LEGAMI” e per la sperimentazione del servizio civile digitale “AUXILIUM – NESSUNO RESTI SOLO, ANCHE IN RETE”.

Partecipando alla realizzazione dei progetti, gli operatori volontari prenderanno parte a specifici percorsi di formazione ed avranno modo di acquisire nuove capacità attraverso la realizzazione delle attività previste, fornendo contemporaneamente un significativo contributo nel rispondere ai bisogni del territorio.

Il Progetto “COSTRUIRE LEGAMI” è caratterizzato da attività di welfare leggero rivolte a cittadini in condizione di fragilità. Alcuni esempi di interventi che gli operatori volontari verranno chiamati a svolgere sono: l’accompagnamento degli assistiti nel raggiungere i servizi territoriali e nel fare la spesa, la consegna di borse alimentari, la realizzazione di attività di socializzazione e di contrasto all’isolamento di persone sole, attraverso la lettura di giornali e spazi di conversazione, il sostegno per minori in abito extrascolastico attraverso l’aiuto nel fare i compiti,…..

Il progetto “AUXILIUM – NESSUNO RESTI SOLO, ANCHE IN RETE” per la sperimentazione del Servizio Civile Digitale coinvolgerà gli operatori volontari nella realizzazione di differenti attività come la predisposizione e l’aggiornamento di mappature di risorse territoriali, supportare i cittadini nella richiesta di specifiche credenziali come ad esempio lo Spid, piuttosto che nell’uso delle piattaforme previste per l’accesso e l’utilizzo di determinati servizi promuovendo contemporaneamente il collegamento delle persone con il territorio, sostenere l’utenza nell’utilizzo del cellulare e di altri strumenti comunicativi a seconda delle differenti tipologie di servizio ed attività.

La selezione è aperta a tutti i giovani con un’età compresa tra i 18 ed i 28 anni in possesso dei requisiti previsti dal Bando di Servizio Civile e di quelli previsti dal progetto. Per lo svolgimento del servizio è previsto un assegno mensile di € 444,30.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022 esclusivamente nella modalità online prevista.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.cisaastisud.it o contattare il numero di telefono 0141/7204204 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 oppure scrivere all’indirizzo mail: marina.carosso@cisaastisud.it