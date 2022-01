All’Uni- Astiss lezione agli studenti Suism dai dirigenti dell’ autodromo nazionale di Monza

Alessandra Zinno, Managing Director e Davide Casati, Communication & Media Manager dell’autodromo nazionale di Monza hanno tenuto una lezione di diritto privato ed amministrativo dello sport agli studenti di Scienze delle attività motorie e sportive. Il corso del docente Andrea Gandino si tiene presso l’aula magna del polo universitario Rita Levi Montalcini ad Asti.

La lezione ha trattato temi vari di diritto: l’esercizio del potere sportivo, organi di giustizia sportiva, la comunicazione, il progetto sostenibilità, spot, eventi e partnership del circuito.

Quest’anno sono state spente 100 candeline che collocano l’autodromo al secondo posto al mondo per longevità solo dopo Indianapolis. Costruito nel 1922 in soli 110 giorni, il circuito è anche conosciuto con l’appellativo di “tempio della velocità”. Oltre alla pista stradale comprende la pista Junior e l’Anello Alta Velocità e il Monza Circuit Karting, pista di kart semipermanente per adulti e bambini. L’impianto può ospitare più di 130mila persone sedute, generando un indotto annuale sul territorio lombardo di 125 milioni di euro.

Docenti e ragazzi hanno apprezzato il taglio fortemente didattico e propositivo del seminario.