Alla Bottega Rava e Fava di Asti cosmetici solidi plastic free

Dopo il primo lancio a novembre dei primi cosmetici solidi bio-equo e solidali continua la promozione nei punti vendita Rava e Fava di questa linea che ha come obiettivo l’azzeramento dell’uso della plastica.

Da mercoledì 26 gennaio e fino al 6 febbraio saranno presentate due proposte specifiche.

Alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti saranno lanciati i nuovi prodotti a marchio Natyr, da filiera bio ed equo e solidale certificata. La gamma di offerta si allarga con due burro labbra ( neutro con cacao e karitè e protettivo con argan e melograno), due deodoranti (profumato ed unisex) ed un balsamo concentrato viso-corpo. Naturalmente andremo anche a presentare tutti prodotti lanciati a novembre scorso: shampoo solido, balsamo capelli solido e detergente viso solido per una gamma in forte allargamento, una vera innovazione per il mercato cosmetico.

Al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 presentazione della linea cosmetici solidi BioHappy 4 Freedom sempre dai laboratori italiani Gala ce producono Natyr ma a marchio BioHappy: balsamo mani emolliente, deodorante rinfrescante, detergente viso delicato, balsamo viso sia nutriente che protettivo.

Perché scegliere cosmetici solidi bio-equo e solidali: sono più leggeri e sostenibili a livello di trasporto con riduzione emissione CO2; durano più a lungo e sono meno ingombranti; hanno un packaging senza plastica, a basso impatto ambientale; sono a base di oli e burri naturali da filiere etiche e sostenibili certificate.

COSMETICI SOLIDALI DAL 26-01-22 AL 06-02-22