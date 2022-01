Oggi, sabato 15 gennaio, si è svolta la premiazione della 6° edizione del Concorso per le Scuole: ‘Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza’ alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti.

“In ottemperanza all’attuale normativa anti contagio quest’anno abbiamo dovuto spalmare la premiazione su tutta la giornata: ad orari stabiliti un insegnante e due rappresentanti degli alunni per ogni classe partecipante hanno illustrato il proprio lavoro; gli interventi sono stati registrati e si possono vedere alla seguente pagina facebook https://www.facebook.com/coop.rava.fava.bottegaltromercatoasti/ in modo da condividere questo bellissimo momento con chi ha dovuto restare a casa” spiegano dalla Cooperativa della Rava e della Fava.

Tutti i lavori hanno interpretato i valori di pace e fratellanza del Natale da angolazioni culturali diverse, frutto di un lavoro scolastico multiculturale.

A tutte le classi è stato consegnato l’attestato di partecipazione al concorso; tutti gli alunni partecipanti come premiazione hanno ricevuto materiale didattico ecologico fornito da NaturaSì.

“Un ringraziamento agli oltre 500 bambini e ragazzi partecipanti nella speranza che la premiazione del concorso 2022 possa ritornare ad essere una giornata di festa e condivisione” chiosano i responsabili Rava Fava.