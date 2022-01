Alberto Cavaglion ospite dell’Istituto Alfieri di Asti per parlare di Shoah in Piemonte e in Italia

Proseguono gli incontri di “Itinera- Viaggi nella conoscenza”, organizzati dall’Istituto Vittorio Alfieri di Asti, capofila della rete piemontese DigitalBiblioAgorà.

Mercoledì 26 gennaio dalle 9 alle 11, nell’ambito della serie di incontri “1922 – 2022: Cento anni dalla Marcia su Roma” ed in occasione del Giorno della Memoria il professor Alberto Cavaglion (Università di Firenze) discuterà di Shoah in Piemonte e in Italia.

La conferenza è aperta anche alla cittadinanza. Per iscrizioni compilare il seguente Form Online.