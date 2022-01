Albergo Etico Asti cambia sede: i nuovi spazi saranno presso l’Opera Pia Isnardi

L’Albergo Etico di Asti avrà una nuova sede. E’ stato infatti siglato un accordo tra l’Opera Pia Isnardi e la cooperativa sociale Download grazie al quale l’Albergo Etico lascerà la sua prima sede storica di corso Galileo Ferraris per trasferirsi nei locali dell’Opera Isnardi.

Nella casa di via don Urbano Isnardi 11 il progetto di Download avrà un luogo per crescere e allargarsi perseguendo ancora di più i propri obbiettivi che sono l’autonomia e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Il vescovo Marco Prastaro, presidente dell’Opera Isnardi, si è reso fin da subito disponibile ad avviare un percorso che potesse concretizzare questo spostamento di sede. L’Opera Isnardi, eretta per volontà di don Urbano Isnardi come Ente Morale nel XVIII secolo e successivamente divenuto istituto pubblico di assistenza e beneficenza, ha una lunga storia ad Asti; il fondatore ebbe l’intuizione di creare una comunità nella quale poter accogliere e far crescere nell’autonomia, nella formazione lavorativa, nella fede e nella preghiera, nella condivisione della vita comunitaria giovani ragazze che al tempo non avevano grandi possibilità di costruirsi un futuro sicuro.

Oggi questo camminato tracciato in qualche modo prosegue con il trasferimento dell’Albergo Etico.

Questo cambiamento, condiviso dal presidente della cooperativa Download Albergo Etico Alex Toselli, insieme al consiglio di amministrazione dell’Opera Isnardi, è stato fortemente voluto per rilanciare la missione dell’Opera. Al tempo stesso questo cambiamento si propone di mantenere l’Albergo Etico, fedele alla sua storia e a quella del territorio in cui è nato e si è sviluppato in tutti questi anni. Significativo è il fatto che il 65 % dei ragazzi e delle ragazze con disabilità formati da Albergo Etico si sia inserito nel mondo del lavoro.

Il nuovo stabile avrà locali più grandi e rinnovati, in linea con i principi di ospitalità che Albergo Etico fa da sempre suoi. Spazi ampliati significa altresì un potenziamento di quello che è di fatto il cuore della metodologia con cui Albergo Etico in questi anni è diventato un modello capace di replicarsi in Italia e nel mondo, ovvero l’Accademia dell’Indipendenza.

Nato nel 2009 e con una rete tuttora in espansione in Italia e all’estero, Albergo Etico può in questo senso rappresentare un innovativo modello di impresa e solidarietà. Albergo Etico è infatti un’impresa sociale che, mediante un percorso di formazione in affiancamento ai professionisti nel settore alberghiero e della ristorazione, offre opportunità di lavoro e possibilità di esprimere talenti ed emergere a giovani con sindrome di down e altre forme di disabilità.

Nella foto fonte pagina facebook Hotel Albergo Etico il brindisi di Natale alla presenza del vescovo Marco Prastaro