Alba: modalità di erogazione servizi comunali al pubblico

Considerate le normative relative alla prevenzione da Covid-19, il Comune di Alba comunica le modalità di erogazione dei servizi al pubblico per tutto il periodo dello stato di emergenza proclamato dal Consiglio dei Ministri.

Fino al 31 marzo 2022, l’accesso agli uffici aperti al pubblico è consentito solo su prenotazione, anche per prestazioni non indifferibili. L’ingresso è consentito solo in assenza di febbre superiore a 37,5°, raffreddore oppure tosse persistente.

Per qualsiasi necessità, è possibile rivolgersi agli uffici tramite telefono, e-mail, pec, sito web, modulistica ed altri servizi online compresi i pagamenti.

Sul sito web del Comune di Alba alla pagina https://www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari è possibile trovare i recapiti necessari divisi per ripartizione.

I servizi digitali si trovano a questo link: https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=004003&IdPage=SSU

Per i pagamenti cliccare sul seguente link: https://alba.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei.

– Dal 1 febbraio 2022, per accedere agli uffici comunali serve il Green Pass base (da tampone rapido o molecolare negativo). Per il settore Polizia Municipale l’accesso è libero, solo per se l’espletamento delle attività indifferibili ed ai casi legati alla prevenzione e repressione degli illeciti.

– In tutti i casi, si può accedere solo con mascherina indossata correttamente per tutto il periodo di permanenza negli uffici ed igienizzazione delle mani che può essere fatta anche agli sportelli.

– In tutti gli edifici comunali è vietato l’uso dell’ascensore. Possono accedervi solo le persone impossibilitate a fare le scale, per patologie. In questi casi, l’ascensore può essere utilizzato da una sola persona per volta e dev’essere sanificato dal personale dell’ufficio interessato, dopo ogni utenza.