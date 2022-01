Alba, cambia il capolinea di due corse della linea urbana 8 Alba–Verduno Ospedale

Da lunedì 17 gennaio, la corsa numero 32 dell’autobus 8 delle ore 13.35 proveniente da Verduno e la corsa numero 35 dell’autobus 8 delle ore 14.05 in partenza da Alba faranno capolinea in piazza Garibaldi e non nell’autostazione di piazzale Dogliotti.

Il capolinea delle due corse in transito nelle ore di punta è stato cambiato per evitare assembramenti durante il maggiore afflusso di utenti e automezzi presso l’autostazione nell’orario di uscita da scuola.

Le modifiche non incideranno sulle fermate presenti lungo il percorso. Gli utenti che usufruiscono della fermata dell’autostazione potranno salire in piazza Garibaldi o alla fermata di corso Matteotti.

Il capolinea resta immutato per le altre corse. Ulteriori informazioni su orari, percorsi e costi sono disponibili all’indirizzo www.grandabus.it.