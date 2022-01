Alba: alcune modifiche temporanee alla viabilità

La città di Alba comunica che in questi giorni ci saranno alcune modifiche temporanee alla viabilità:

Per lavori di scavo, da lunedì 10 gennaio e fino a fine lavori, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in via Crispi, dal civico 4 fino all’intersezione con corso Langhe e nel controviale di corso Langhe all’incrocio con via Crispi.

Per lavori di allacciamento alla rete elettrica, da lunedì 10 gennaio a giovedì 10 febbraio, dalle ore 8.00 alle 18.00, in Strada Osteria senso unico alternato veicolare gestito da semaforo o movieri.

Per montaggio di una gru edile, lunedì 10 gennaio dalle ore 8.00 alle 12.30 è chiusa al traffico via San Paolo. Doppio senso di circolazione veicolare solo per residenti ed attività insediate nella via.